回台避疫效應下 台北經文處領務業務暴增（視頻）

KTSF 古琳嘉報導

新冠肺炎疫情使得灣區所有家庭的生活都大幅改變了,也有許多家長擔心孩子們的健康和教育問題,近期就有不少台灣僑民特地回台灣躲避疫情,甚至有家長決定為了孩子搬回台灣,駐舊金山台北經文處的領務作業出現工作量暴增,超出負荷。

移民來美已經15年的Lillian一家人,跟許多在美紮根的工程師家庭一樣,先生在矽谷有穩定的工作,住在自己的房子,兩個在美國出生的孩子也很適應美國的生活,一場疫情,卻讓他們做出人生的重要決定。

Lillian說:「(你是從甚麼時候開始想到要搬回台灣的?)大概是一兩個月前左右,其實疫情是一個部分,那主要是因為我女兒剛好一兩個月前有發生一些狀況.所以我們才會考慮,才會想到這個部分。」

原來當時Lillian的女兒因為身體因素,要經常到醫院檢查或復健,但是疫情期間常跑醫院,成了家長最大的擔憂。

Lillian說:「雖然是覺得醫院處理方式是不錯,是很安全,但是畢竟你不知道,就是說你能少一個風險,就少一個風險,然後又會覺得說,現在第一波疫情好像還是很高,然後第二波不知道甚麼時候會來,就覺得說好像台灣的醫療部分,反應還是其實滿快,那就覺得說那不然就回去好了。」

於是他們倉促決定要搬回台灣,連忙為孩子申請台灣護照,先把車子賣了,接下來還要賣房子,全家8月1日起搬回台灣,臨行前,Lillian說心情很複雜,也從沒想過會因為疫情影響而離開美國,但她也說出了許多家長的心聲。

Lillian說:「唉,我是覺得小朋友當然他們年紀小,我是覺得現在的生活真的是不是很正常,就不能好好地出去玩,不能帶他們正常的社交,他們其實都會在家裡,然後我就覺得,回台灣也許讓她們有正常的生活,跟台灣那些親戚朋友們一起,他們也會比較,就是我覺得會比較正常一點。」

不只是Lillian一家人,疫情爆發期間,由於學校採遠距教學,有不少家長已經帶著孩子回到台灣避疫,甚至轉學回台灣上學。

由於美國的新冠肺炎疫情持續蔓延,疫情控制有成效的台灣,成為避疫的最佳去處。

已經在7月底卸任返台的前任駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟在離任前夕就透露,疫情期間的領務作業業務量暴增。

馬鍾麟說:「領務的工作,護照、簽證還有文件證明的工作,那個數量簡直是暴增,大概疫情是爆發以前,大概3到5倍的量成長。」

駐舊金山台北經文處領務大廳,自從舊金山3月中實施居家令以來就暫時關閉,原則上只接受郵件申請,近期新辦護照業務突然激增,顯示過去並未經常回台灣,或是已經很久沒有回台灣的僑民陸續回台。

馬鍾麟說:「以前沒有辦過護照的,或者是護照已經過期很久都忘了,那大家突然一下子,大家都覺得想要幫小孩子,很多人都急著想要回台灣,甚至幫他們小孩、孫子都要送回台灣去,所以突然這幾個月當中新辦護照的數量。」

駐舊金山經文處的領務熱線(415) 362-7681,在過去4個多月來幾乎被打爆,民眾需要有耐心不斷撥打才能接通.

經文處也提醒,如果台灣護照過期,只要不過期超過6個月,仍可以持過期護照登機入境,不需要急著重辦,回台後再補辦即可.

過期超過6個月的僑民就需要補辦,而且因為要寄回台灣辦理,需時3到4星期,有需要辦理者最好提早作業。

