中方表示,若美國拒絕為駐美中國記者簽證續期,會被迫回應。

中國外交部指,自美國在5月收緊駐美中國記者的簽證限期至90天後,無中國記者申請簽證續期能獲美方明確答覆,如果美國一意孤行冷戰思維,中國將被迫回應,維護自身正當權益。

被問到屆時在香港的美國記者會否受到影響,中國外交部強調,香港是中國的一部分,回應美方無理地不斷加強政治打壓中國媒體,屬於中央政府的外交事權。

《環球時報》總編輯胡錫進較早前透露,有數十名中國記者的簽證周四到期,屆時可能全部都要離開美國。

