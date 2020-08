史丹佛學生邀華裔家長子女參加家庭關係研究（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

史丹佛大學學生正在進行一個針對華裔家庭關係的研究項目,邀請華裔家長和孩子一起參加。

正在史丹佛大學修讀心理學與亞裔研究的華裔學生楊茗(Angela Yang),目前正在進行一個研究項目,希望邀請灣區講國語或英語的華裔移民家庭參加。

楊茗說:「所以這個項目大概就是,我們在研究華裔家庭家長和孩子之間的關係,尤其是現在在心理學,大部分學術都是學白人家庭的,但是華裔家庭,家長和孩子之間的關係和心理健康都是非常相關的,所以我認為這是非常重要。」

項目邀請的對象是第一代移民的華裔父母,和他們在美國出生或是小學就移民來美的第二代,尤其是剛剛高中畢業的子女,楊茗會單獨跟父母和子女約時間談話。

楊茗說:「然後就是問一問他們對未來的想法,和互相的關係是甚麼樣子,然後我們希望用這些訪談說的話,來做出一個網絡平台,然後網絡平台會將一些我聽到的故事,分享一下我從訪談裡面分析出來的內容和重點。」

楊茗希望這個研究項目可以提供一個分享平台,幫助不同的華裔家庭處理相類似的家庭矛盾,同時也讓華裔家庭知道同樣的問題,也會發生在其他的華裔家庭。

楊茗說,參與研究的家長和子女會分開做線上視訊訪談,所以家長和孩子不會知道各自的談話內容。

楊茗說:「我不想把報告寫得非常科學化,就是通常人們不能明白的那些語言,因為我是想幫助社區就是大家可以明白,大家可以分享,甚至大家都可以用這個促進家裡的關係,所以是放鬆的一種講故事的方法。」

參與的家長和子女可以用國語或英語做訪談,訪談時間不超過一小時,每個家庭可以獲得50元Amazon禮物卡。

有興趣的華裔家庭可以發電郵報名:[email protected],報名截止日期是8月10日星期一。

