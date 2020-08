加州容許小學申請豁免 獲當局准許後可恢復親身授課

【KTSF 黃恩光報導】

加州目前大部分地區,包括灣區所有的縣,都在州府的監察名單,學校不能提供親身授課,可是州府現在開始容許小學申請豁免,如果獲得公共衛生部門准許,學校可以重開並提供親身授課。

加州公共衛生部指出,重開學校的豁免申請只適用於小學,包括幼稚園至6年級,公立和私立小學都可以提出申請,學校負責人需要向所屬地區的公共衛生部門,提出涵蓋多方面的申請書,包括如何保證校園清潔和消毒,學生在固定的小組環境學習,教職員和學生遮蓋口鼻,以及有保護裝備篩檢師生的健康狀況,以及確保教師和學生接受測試,如何保持社交距離。

校方也有責任向衛生部門證明,已經取得家長和教職員或勞工組織同意重開學校,並將重開的計劃發佈在網站上。

衛生部門收到申請書之後,將會遞交州公共衛生部門審議,取得州和地方政府同意之後,學校才可以重開,提供親身授課。

另外,州府也為青少年體育活動提出衛生指引,目前州府禁止會吸引群眾聚集的體育賽事,而一般體育活動和體育課必須在空曠地方舉行,運動員或學生在固定的小組接受訓練,要保持社交距離,以及遮蓋口鼻,在監察名單上的縣,室內體育館和運動場不准開放。

