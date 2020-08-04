加州容許小學申請豁免 獲當局准許後可恢復親身授課

【KTSF 黃恩光報導】

加州目前大部分地區，包括灣區所有的縣，都在州府的監察名單，學校不能提供親身授課，可是州府現在開始容許小學申請豁免，如果獲得公共衛生部門准許，學校可以重開並提供親身授課。

加州公共衛生部指出，重開學校的豁免申請只適用於小學，包括幼稚園至6年級，公立和私立小學都可以提出申請，學校負責人需要向所屬地區的公共衛生部門，提出涵蓋多方面的申請書，包括如何保證校園清潔和消毒，學生在固定的小組環境學習，教職員和學生遮蓋口鼻，以及有保護裝備篩檢師生的健康狀況，以及確保教師和學生接受測試，如何保持社交距離。

校方也有責任向衛生部門證明，已經取得家長和教職員或勞工組織同意重開學校，並將重開的計劃發佈在網站上。

衛生部門收到申請書之後，將會遞交州公共衛生部門審議，取得州和地方政府同意之後，學校才可以重開，提供親身授課。

另外，州府也為青少年體育活動提出衛生指引，目前州府禁止會吸引群眾聚集的體育賽事，而一般體育活動和體育課必須在空曠地方舉行，運動員或學生在固定的小組接受訓練，要保持社交距離，以及遮蓋口鼻，在監察名單上的縣，室內體育館和運動場不准開放。

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