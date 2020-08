疫情下經濟活動停擺 灣區房屋租金下滑

【KTSF 吳宇斌報導】

疫情導致很多經濟活動停擺,經濟環境變差,也讓灣區曾經火熱的租賃市場降下溫來。

最近不少租客都覺得灣區的房租開始下降,不少租客和房東商量租約的時候,房東都表示不加房租,有些還會減房租。

疫情導致灣區的租賃市場有所降溫,根據房產網站Zillow的數據,舊金山房租6月份比去年同期下降了3.2%,南灣聖荷西則下降了1.4%,僅有東灣奧克蘭(屋崙)房租上升了0.6%。

房產分析師指出,如果租客願意去和房東商量房租的話,可能還會減幾百元租金。

分析師還指出,居家抗疫令讓不少人在家工作,也導致了一些人離開,例如舊金山和聖荷西,這些城市有很多科技業員工居住,他們只需要能上網就能工作,尤其是之前目標是科技業員工的豪華公寓,現在房東都願意減租租出。

不過要找到租金合適的公寓,除了要和房東議價,還要做好市場調查。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。