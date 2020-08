工作場所如有人確診新型肺炎 僱主員工應怎樣做

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著經濟重啟,員工感染新冠肺炎的案例也逐漸增多,如果有員工確診,僱主和員工應該怎樣做呢?

加州新冠肺炎疫情目前仍未達到受控狀態,而灣區所有縣也已暫緩重啟經濟的步伐,但仍被准許營運的必要商業,加州及地方政府都有提供相關衛生指引。

綜合聯邦疾控中心、加州,以及灣區各縣衛生部門的指引,主要規定基本一致。

以San Mateo縣為例,開業的商戶必須在所有公共區域張貼三個衛生防疫告示,第一,張貼自我認證卡,證明該商業已做好防疫準備工作;第二,張貼保持社交距離的規定,當中包括告知公眾如果出現新冠肺炎症狀,則不能進入設施,人與人之間至少保持6呎距離,並且戴口罩,而員工方面,如果生病就不要來上班等;第三,張貼健康防疫指引。

而開業商戶的僱主,有責任保護僱員健康,首先要對每個班次的僱員進行篩查,包括詢問員工是否有任何新冠肺炎的症狀,可以考慮為員工做體溫檢測,體溫高於100.4華氏度則視為發燒,一旦發現員工有疑似症狀,應建議員工回家自我隔離,如果情況嚴重應打電話求醫,做進一步檢查和治療。

如果工作場所證實有員工檢測呈陽性,或出現與新冠肺炎直接相關的症狀,應禁止該名員工進入工作場所,並回家自我隔離。

如果沒有新冠肺炎症狀,須隔離7天,若有新冠肺炎症狀,則須隔離14天,包括曾與該名確診員工有過近距離接觸,即在6呎範圍內,與確診員工有超過15分鐘或更長時間接觸的其他員工,也應禁止進入工作場所,回家自我隔離,同時僱主也要通知當天所有在場工作的員工,有可能接觸到新冠病毒,並建議員工密切監控自身症狀,但出於隱私規定,僱主不能透露確診員工的身份。

如果確診員工在過去7天內來過工作場所,僱主要對確診員工在過去48小時內用過的所有物品進行消毒,甚至丟棄,同時立即停止營業,關閉工作場所,進行專業清潔和消毒後再重開。

但如果確診員工過去7天內沒有進入過工作場所,則可以繼續營業,也無須進行額外清潔。

所有自我隔離14天的員工,如果沒再出現新冠肺炎症狀,則可以返回工作崗位。

衛生部門也建議僱主對員工進行衛生防疫培訓,並提供個人防護用品PPE,當局也鼓勵個人關注企業經營者的行為,並酌情決定是否向執法部門舉報違規行為。

