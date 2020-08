【有線新聞】

全球逾1,770萬人感染新型肺炎,世衛預計,疫情將持續一段長時間,繼續列為「國際關注突發公共衛生事件」。

各國疫情仍未見頂,澳洲維多利亞州,單日破紀錄多逾670人確診,宣布進入災難狀態。

墨爾本宵禁,並再收緊封城措施,限制居民不准離家超過5公里範圍,每戶每天只限一人外出購物。

全球最多確診病例的美國,過去一個月新增190萬宗個案,佔國內總數逾四成,中部、西部州分疫情未見紓緩。

南非感染人數突破50萬,佔非洲病例總數逾一半,行政首都比勒陀利亞是重災區。

