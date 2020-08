特朗普宣布9月15日TikTok要在美國結束營運

【KTSF 張麗月報導】

美國對付中國手機程式抖音海外版的TikTok,最新進展是特朗普總統要美國境內的TikTok在9月15日關閉,除非TikTok被美國公司收購,他表明不反對微軟收購TikTok,但一定要全面收購,而當中有可觀的金額必須上交美國國庫。

特朗普周一宣布,TikTok在美國的營運到9月15日為止,除非TikTok被微軟或其他美國公司收購,當中可觀的金額要上交美國國庫。

特朗普:說:「如果有人,不論是微軟或其他人購買,將會很有趣,真的,如果你購買,不論價錢,不論誰擁有,因為我猜基本上是中國,但最重要是,一大部份的價錢將會進帳美國國庫,因為我們促成這交易發生。」

特朗普也強調,因為營運權是美國給予,所以聯邦政府分一杯羹也都好應份,此外他也認為,收購要全面,不要只是購買三成股份,因為這樣會令事情變得複雜。

TikTok是中國視頻分享平台抖音的海外版,非常受年輕人歡迎,微軟已經證實正在與TikTok洽談收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。

微軟又透露,也可能邀請其他美國投資者分佔少部份股權。

微軟在公司的貼文中指出,微軟將於未來幾個星期盡快與TikTok的母公司字節跳動商討收購事宜,務求在9月15日最後限期前完成討論,在這段期間,微軟希望繼續與美國政府,包括特朗普總統對話,特別是這宗交易可以減輕美國關注的憂慮,即是數據儲存在中國以及可能被中國政府接觸到。

微軟又重申,假如收購成功,TikTok將附設額外新的保安功能,以提供私隱和數碼安全保障。

微軟又說,將會確保TikTok美國使用者所有私人數據在美國傳輸和儲存,如果在美國境外的數據儲存,微軟也會確保數據輸送之後,在美國境外從伺服器中刪除。

國務卿蓬佩奧較早時指出,對TikTok的禁制是從國家安全的角度來考量,周日他就表示,未來幾日特朗普政府將採取行動,解決中國軟件帶來的廣泛國家安全風險問題,當中涉及在美國的中國軟件公司可能將用戶的面部識別資訊、用戶的住所、電話號碼、用戶同誰人聯繫等有關數據,傳給中共及其安全機構,這些是實打實的美國國家安全問題。

TikTok的母公司字節跳動則回應說,他們嚴格遵守當地法律,又指出在全球化下的經營,要面對複雜與極大的困難,現時更處於緊張的國際政治環境,還有競爭對手如Facebook的「抄襲與抹黑」。

中國外交部則指責美國「濫用國家安全概念」,威脅有關公司,並在沒有證據下先判他們有罪,此舉違反市場經濟,並暴露美國的「虛偽與典型的雙重標準」,中國堅決反對,中國懷疑美國是想窒礙中國科技的發展。

在TikTok事件的漣漪效應下,其他中國網路公司好像阿里巴巴和騰訊其下的WeChat微信,在美國的營運可能面對同樣的壓力。

