特朗普宣布9月15日TikTok要在美國結束營運

【KTSF 張麗月報導】

美國對付中國手機程式抖音海外版的TikTok，最新進展是特朗普總統要美國境內的TikTok在9月15日關閉，除非TikTok被美國公司收購，他表明不反對微軟收購TikTok，但一定要全面收購，而當中有可觀的金額必須上交美國國庫。

特朗普周一宣布，TikTok在美國的營運到9月15日為止，除非TikTok被微軟或其他美國公司收購，當中可觀的金額要上交美國國庫。

特朗普：說：「如果有人，不論是微軟或其他人購買，將會很有趣，真的，如果你購買，不論價錢，不論誰擁有，因為我猜基本上是中國，但最重要是，一大部份的價錢將會進帳美國國庫，因為我們促成這交易發生。」

特朗普也強調，因為營運權是美國給予，所以聯邦政府分一杯羹也都好應份，此外他也認為，收購要全面，不要只是購買三成股份，因為這樣會令事情變得複雜。

TikTok是中國視頻分享平台抖音的海外版，非常受年輕人歡迎，微軟已經證實正在與TikTok洽談收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。

微軟又透露，也可能邀請其他美國投資者分佔少部份股權。

微軟在公司的貼文中指出，微軟將於未來幾個星期盡快與TikTok的母公司字節跳動商討收購事宜，務求在9月15日最後限期前完成討論，在這段期間，微軟希望繼續與美國政府，包括特朗普總統對話，特別是這宗交易可以減輕美國關注的憂慮，即是數據儲存在中國以及可能被中國政府接觸到。

微軟又重申，假如收購成功，TikTok將附設額外新的保安功能，以提供私隱和數碼安全保障。

微軟又說，將會確保TikTok美國使用者所有私人數據在美國傳輸和儲存，如果在美國境外的數據儲存，微軟也會確保數據輸送之後，在美國境外從伺服器中刪除。

國務卿蓬佩奧較早時指出，對TikTok的禁制是從國家安全的角度來考量，周日他就表示，未來幾日特朗普政府將採取行動，解決中國軟件帶來的廣泛國家安全風險問題，當中涉及在美國的中國軟件公司可能將用戶的面部識別資訊、用戶的住所、電話號碼、用戶同誰人聯繫等有關數據，傳給中共及其安全機構，這些是實打實的美國國家安全問題。

TikTok的母公司字節跳動則回應說，他們嚴格遵守當地法律，又指出在全球化下的經營，要面對複雜與極大的困難，現時更處於緊張的國際政治環境，還有競爭對手如Facebook的「抄襲與抹黑」。

中國外交部則指責美國「濫用國家安全概念」，威脅有關公司，並在沒有證據下先判他們有罪，此舉違反市場經濟，並暴露美國的「虛偽與典型的雙重標準」，中國堅決反對，中國懷疑美國是想窒礙中國科技的發展。

在TikTok事件的漣漪效應下，其他中國網路公司好像阿里巴巴和騰訊其下的WeChat微信，在美國的營運可能面對同樣的壓力。

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