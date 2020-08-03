字節跳動據報同意拆售TikTok予微軟

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TikTok母公司字節跳動據報同意完全拆售TikTok美國業務予微軟，換取美國不頒布禁令，特朗普未知總統是否接納條件。白宮顧問表示特朗普可能於未來兩天有行動，TikTok則表明不會離開美國。

TikTok美國總經理在特朗普明言會頒禁令後發布片段，表明不會撤出美國。

TikTok美國總經理帕帕斯：「我們沒計劃離開，打算在美國長期發展，請繼續透過平台分享你們的聲音，一同支持TikTok。」

多家傳媒報道，TikTok母公司字節跳動同意完全拆售TikTok美國業務，並承諾未來3年在美國增加1萬個職位，希望讓步後特朗普不會封殺TikTok。

最先報道消息的路透社指，TikTok最大潛在買家微軟將負責保護所有美國用戶的數據。

白宮最新表態稱，華府非常重視TikTok涉及的國家安全問題，會繼續評估未來政策。

據報微軟秘密洽談收購TikTok原本已進入最後階段，最快周一達成協議，但特朗普突然預告頒禁令，令雙方措手不及。

《華爾街日報》引述消息人士稱，微軟已暫停談判，但不代表就此告吹，希望特朗普改變主意。

報道稱字節跳動內部認為，拋出封殺令只是談判策略，目的是令公司以較低價完全拆售TikTok。

而財長姆欽與國務卿蓬佩奧據報亦傾向由微軟接管TikTok，但有白宮官員質疑售予美國公司，亦不能消除TikTok對國家安全的威脅。

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