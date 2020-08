字節跳動據報同意拆售TikTok予微軟

【有線新聞】

TikTok母公司字節跳動據報同意完全拆售TikTok美國業務予微軟,換取美國不頒布禁令,特朗普未知總統是否接納條件。白宮顧問表示特朗普可能於未來兩天有行動,TikTok則表明不會離開美國。

TikTok美國總經理在特朗普明言會頒禁令後發布片段,表明不會撤出美國。

TikTok美國總經理帕帕斯:「我們沒計劃離開,打算在美國長期發展,請繼續透過平台分享你們的聲音,一同支持TikTok。」

多家傳媒報道,TikTok母公司字節跳動同意完全拆售TikTok美國業務,並承諾未來3年在美國增加1萬個職位,希望讓步後特朗普不會封殺TikTok。

最先報道消息的路透社指,TikTok最大潛在買家微軟將負責保護所有美國用戶的數據。

白宮最新表態稱,華府非常重視TikTok涉及的國家安全問題,會繼續評估未來政策。

據報微軟秘密洽談收購TikTok原本已進入最後階段,最快周一達成協議,但特朗普突然預告頒禁令,令雙方措手不及。

《華爾街日報》引述消息人士稱,微軟已暫停談判,但不代表就此告吹,希望特朗普改變主意。

報道稱字節跳動內部認為,拋出封殺令只是談判策略,目的是令公司以較低價完全拆售TikTok。

而財長姆欽與國務卿蓬佩奧據報亦傾向由微軟接管TikTok,但有白宮官員質疑售予美國公司,亦不能消除TikTok對國家安全的威脅。

