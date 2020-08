【有線新聞】

美國私人航天企業SpaceX研發的載人太空船,成功在佛羅里達州對開海域降落,完成首次載人航天任務。這次亦是45年來首次有美國太空人在海上降落。

搭載兩名美國太空人的龍飛船,穿越大氣層之後打開降落傘。當地周日下午2時48分,在佛羅里達州西岸對開的墨西哥灣海面附近成功軟著陸,完成首次載人試飛任務。

赫爾利與本肯結束兩個月的太空任務,經歷21小時旅程,由國際太空站返回地球。

美國太空總署派出一艘支援船,去到太空船的位置,將龍飛船吊出水面,送到甲板。

兩名太空人離開機艙,接受醫療檢查後會被送去美國太空總署在休斯敦的詹森太空中心。

特朗普總統在社交網站發文恭賀及感謝工作人員,又表示對45年來再有太空人在海面上降落,感到非常興奮。

