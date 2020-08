San Mateo縣疫情惡化 理髮店購物中心再度關閉

【KTSF】

加州的確診個案突破508,000宗,死亡人數近9,400人,而在灣區,確診人數超過54,000人,有830多人死亡,中半島San Mateo縣因為近日確診人數激增,周日起縣內一些個人護理服務、室內宗教活動等要重新關閉,有商戶表示,未知能否捱過第二波關閉。

13年前在Burilngame市開了這家髮廊的老闆Dylan表示,實在不知道如何應對,政府開了又關的禁令,有當地民眾也認同禁令對商家不公平,因為又有人要失業了。

過去兩星期,San Mateo縣新增超過1,000宗新冠病例,成為被納入州府監測名單的主因。

縣議員David Canepa指,對病例數量是否反映了疫情實際情況存在質疑。

San Mateo縣下令周日凌晨開始,關閉的室內營運的商業包括購物中心、髮廊、健身房、教會等,有教友表示,聽說賭場還可以開放,遺憾自己的教會卻必須關閉。

髮廊老闆Dylan表示,之前已被迫關閉,3、4個月沒有收入,現在再度被迫關門,不知道該怎麼生存下去。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。