San Mateo縣疫情惡化 理髮店購物中心再度關閉

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加州的確診個案突破508,000宗，死亡人數近9,400人，而在灣區，確診人數超過54,000人，有830多人死亡，中半島San Mateo縣因為近日確診人數激增，周日起縣內一些個人護理服務、室內宗教活動等要重新關閉，有商戶表示，未知能否捱過第二波關閉。

13年前在Burilngame市開了這家髮廊的老闆Dylan表示，實在不知道如何應對，政府開了又關的禁令，有當地民眾也認同禁令對商家不公平，因為又有人要失業了。

過去兩星期，San Mateo縣新增超過1,000宗新冠病例，成為被納入州府監測名單的主因。

縣議員David Canepa指，對病例數量是否反映了疫情實際情況存在質疑。

San Mateo縣下令周日凌晨開始，關閉的室內營運的商業包括購物中心、髮廊、健身房、教會等，有教友表示，聽說賭場還可以開放，遺憾自己的教會卻必須關閉。

髮廊老闆Dylan表示，之前已被迫關閉，3、4個月沒有收入，現在再度被迫關門，不知道該怎麼生存下去。

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