南灣聖荷西市周日傍晚發生涉及電單車的致命交通意外,一名47歲男子騎電單車在880公路南行線行駛時,途中與一輛大貨車相撞,男子傷重不治。

死者居住在聖荷西市,事發於傍晚接近6時,他駕駛的電單車在駛至880公路接駁101公路的交匯處附近時,與一輛大貨車相撞,騎電單車男子受重傷,送院後不治,大貨車司機沒有受傷。

加州公路巡警局仍在調查車禍起因。

