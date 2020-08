【KTSF】

全國餐館業受到疫情嚴重衝擊,一項報告指出,全國所有餐館中,有3分之1將會永久關閉。

加州餐館協會主席Jot Condie表示,餐館業界知道他們必須支付的固定開支,例如給僱員的工資會增加的話,他們就會決定是否重新開門。

有餐館顧問向Bloomberg新聞社透露,疫情預料會導致23萬間餐館永久性關門。

