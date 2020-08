【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧對於香港警方以涉嫌違反港區國安法採取拘捕行動,表示嚴重關切。

蓬佩奧在社交網站提到,港區國安法實施後,香港警方以涉嫌煽動他人及組織分裂國家罪,拘捕學生動源前召集人鍾翰林以及前發言人何諾恆等4人,與此同時選舉主任亦裁定12名民主派立法會參選人提名無效。

蓬佩奧批評北京違背承諾,蠶食香港的自治權。蓬佩奧較早時亦發聲明,譴責港府押後立法會選舉,形容香港可能永遠再沒有選舉。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。