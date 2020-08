【KTSF】

全球多個國家,包括美國,早前不斷有人收到來歷不明的神祕種子,包裝上的標籤寫著來自中國郵政,美國郵政局表示,經檢驗後,查出包裹裡面含有14種不同的植物的種子。

全美50個州分早前都有人收到這些神秘包裹,美國郵政局發現,包裹含有草本植物、蔬菜及花一共14種植物的種子,包括是薄荷葉、鼠尾草及玫瑰等。

不只是美國,遠在加拿大、澳洲及英國都有人匯報收到類似的神祕種子。

當局提醒,收到這些種子的市民,千萬不要拿來種植,至今當局沒有收到任何與種子有關的傷亡事件。

而中方早前亦澄清,包裹上的中國郵政標籤是偽造的。

