【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt近來成為人潮聚集的熱門社交場地,為了減低新冠病毒的傳播,市府發出命令,禁止在Lake Merritt售賣任何食物、酒精及大麻商品。

Lake Merritt本週末人潮似乎稍有減少,市長Libby Schaff表示,這裡之前一直有大批人潮聚集,導致當地新冠病例激增,因此市府必須採取行動,禁止在Lake Merritt這裡擺賣,避免大批市民聚集。

不過還是阻止不到商家來擺賣,商家表示,現在經濟拮据,擺攤是能夠賺一點錢的方式,還有人表示,自己販賣手工香皂、香水等,希望展示非裔社區的手工藝。

也有商家正組織採取更低調的方式,希望能繼續做生意。

