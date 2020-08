熱帶風暴Isaias料增強成颶風吹襲南北卡羅來納州

【KTSF 江良慧報導】

氣象局預計,熱帶風暴Isaias將會增強成為颶風,並在周一晚抵達南北卡羅來納州,南北卡州部分地區的居民已經為颶風吹襲做準備,不過要準備的也不止這兩個州,因為當局把風暴警告一直伸延至北部,連羅德島也可能受影響。

從佛羅里達州至緬因州,熱帶風暴Isaias一直增強,所以整個東岸地區都收到不同程度的風暴警示至警告。

北卡羅萊納州州長Roy Cooper說:「你們應該認真看待這風暴,並確保家人都準備好。」

國家颶風中心預計,Isaias將增強至颶風,並在周一晚吹襲南北卡羅萊納州,帶來可能高達5尺的風暴潮,還有巨浪、強風、大雨、水浸和龍捲風。

遊客Cody Knowles說:「很慶幸我們儘早離開,這不可以亂來,風暴是危險的。」

北部地區例如費城、首都華盛頓和紐約市,會隨著風暴東移出現強風,紐約市長白思豪宣布會架設屏障,避免下曼克頓出現水浸。

白思豪說:「我們不會心存僥倖,任何曾經歷颶風Sandy的都知道是始料不及的。」

風暴在疫情大流行時候吹襲,令已經危險的情況更難控制。

Cooper說:「庇護所會篩查新型肺炎病徵,讓我們保護大家免受風吹雨打和病毒侵襲。」

大風更可能會導致中大西洋至東北州分廣泛地區停電。

