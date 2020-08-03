香港增80宗確診 13日來首次少於百宗

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香港新型肺炎確診13日以來終於少過100，周一新增80宗個案，衞生署話難說疫情受控，市民更不能放鬆任何措施，中心又指將兩名病人陰性結果誤當確診，入院前發現，承認人為疏忽為事件致歉。

連續12日確診破百後終於回落至80宗，衞生防護中心說不算受控，市民更加未可以放鬆。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「今天低少少，但總體數字都好高，以前數宗已經很緊張，現在少於一百宗已好像低了，不能立刻看到今天個案低了些就認為已經有成效，當為趨勢。」

日日確診個案不斷，又要做追蹤，衞生署再次出錯，星期日確診一男一女被發現原來不是確診，個案分別是慈雲山居民和西營盤恩翠苑護老院職員，政府篩查中初步陽性。中心實驗室複檢同一批初步確診病人，當中這二人再次檢測是陰性，看報告職員無發覺。

接女病人去亞博館途中看報告發現她並非確診，再轉送瑪嘉烈醫院複檢，病人之前都收到通知是陰性，另一個男病人就一直在家，中心向病人致歉。

張竹君說：「可能心理上覺得大部分（初步）陽性的都是陽性，因為一疊（報告），我們以為該疊全部陽性，看漏了原來其中一兩張是陰性，我們已經翻查其他，怕其他有同樣問題，暫時未發現其他個案，若個案入院，我們需要附帶報告，所以入院前一般都會看到個案是陰性還是陽性。」

新增個案怡安閣直銷群組再多5人確診，累計最少37人中招，文錦渡缸瓦甫地盤，香港土力混凝土工程公司再多一人確診，最少15人感染，大部分都是工人，順寧道敬福護老院多3人感染。

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