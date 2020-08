香港增80宗確診 13日來首次少於百宗

【有線新聞】

香港新型肺炎確診13日以來終於少過100,周一新增80宗個案,衞生署話難說疫情受控,市民更不能放鬆任何措施,中心又指將兩名病人陰性結果誤當確診,入院前發現,承認人為疏忽為事件致歉。

連續12日確診破百後終於回落至80宗,衞生防護中心說不算受控,市民更加未可以放鬆。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「今天低少少,但總體數字都好高,以前數宗已經很緊張,現在少於一百宗已好像低了,不能立刻看到今天個案低了些就認為已經有成效,當為趨勢。」

日日確診個案不斷,又要做追蹤,衞生署再次出錯,星期日確診一男一女被發現原來不是確診,個案分別是慈雲山居民和西營盤恩翠苑護老院職員,政府篩查中初步陽性。中心實驗室複檢同一批初步確診病人,當中這二人再次檢測是陰性,看報告職員無發覺。

接女病人去亞博館途中看報告發現她並非確診,再轉送瑪嘉烈醫院複檢,病人之前都收到通知是陰性,另一個男病人就一直在家,中心向病人致歉。

張竹君說:「可能心理上覺得大部分(初步)陽性的都是陽性,因為一疊(報告),我們以為該疊全部陽性,看漏了原來其中一兩張是陰性,我們已經翻查其他,怕其他有同樣問題,暫時未發現其他個案,若個案入院,我們需要附帶報告,所以入院前一般都會看到個案是陰性還是陽性。」

新增個案怡安閣直銷群組再多5人確診,累計最少37人中招,文錦渡缸瓦甫地盤,香港土力混凝土工程公司再多一人確診,最少15人感染,大部分都是工人,順寧道敬福護老院多3人感染。

