灣區衛生專家促縣府對違反衛生指引民眾加強執法

【KTSF】

灣區有衛生專家促請縣府對違反衛生指引的民眾加強執法。

雖然衛生專家多次呼籲民眾切勿輕視疫情,遵循衛生指引戴口罩,但是在街上,依然見到有人不戴口罩出街,Contra Costa、Sonoma和Napa縣已經立例,對違例者罰款,但是灣區其他縣都是採取著重教育推廣方式,多於執法。

自從3月以來,Contra Costa、Solano、Marin和Napa縣合共接獲幾百宗有人違反衛生指引的舉報,但是4個縣府至今都未發出任何告票。

Alameda縣就接獲4,524個相關舉報,但縣府至今只是發出3張告票,San Mateo縣府發出了十張告票,以及848個警告,Sonoma縣就發出了14張告票。

Santa Clara縣接獲最多舉報,上星期接獲了一萬個舉報,但縣府只發出50張告票。

Contra Costa縣醫生Desmond Carson表示,現在不是時候再做教育推廣,而是要執法,他建議出動國民警衛軍,叫不肯戴口罩的人留在家。

