灣區累計約850人染疫亡 Hayward檢測站遷新址

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診個案近56,000宗,有約850人死亡,San Mateo縣因被納入州府監察名單,個人護理行業及購物中心等已經重新關閉,當地官員即將提出向不肯戴口罩的市民罰款的提案,東灣Hayward的檢測中心周一起搬到新的地方,並只提供預約服務。

東灣Alameda縣周一新增322宗確診,累計11,846宗,死亡人數維持在189人。

位於Hayward市的東灣加州州立大學分校的新冠狀病毒檢測站,周一起搬到Skywest高爾夫球場。

過去數星期,因為疫情不斷擴散,縣內居民對檢測的需求亦大增,令本來不需要預約的檢測站大排長龍,有市民要等候數小時。

Hayward消防局表示,檢測站搬到新的場地後,只為預先在網上預約的民眾服務,這樣能減少民眾輪候的時間,預計每天能做300至400個檢測。

中半島San Mateo縣周一新增139宗確診,累計5,683宗,死亡人數是119人。

由於San Mateo縣停留在州府的監察名單上多於3天,縣內的個人護理行業,包括髮廊及美甲店、購物中心及健身室等,已經於周日起關閉。

縣議員David Canepa表示,會在周二舉行的縣議會中提出,向違反衛生指令,例如是不肯戴口罩的人罰款100元至3,000元。

Canepa說:「你所謂的自由會殺死他人,你有自由,所以不戴口罩,不保持社交距離,又去參加派對及聚會,這些行為是會殺死人。」

南灣Santa Clara縣周一新增168宗確診,累計10,794宗,死亡人數是191人。

縣衛生局表示,局方至今做了約10萬500個檢測,遠比起縣內一些大型的私人醫療機構,例如是Kaiser及史丹福醫療中心等多很多。

這個Santa Clara縣府的檢測站,早上10時才開始做檢測,有居民早上6時就來排隊,為的是盡快做到檢測,因此為了減輕縣府檢測站的負荷,衛生局呼籲私人醫療機構增加檢測的名額。

舊金山及東灣Contra Costa縣周一分別新增105宗及67宗確診,Contra Costa縣多兩人死亡,總數是127人,舊金山就維持61人死亡。

