灣區累計約850人染疫亡 Hayward檢測站遷新址

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診個案近56,000宗，有約850人死亡，San Mateo縣因被納入州府監察名單，個人護理行業及購物中心等已經重新關閉，當地官員即將提出向不肯戴口罩的市民罰款的提案，東灣Hayward的檢測中心周一起搬到新的地方，並只提供預約服務。

東灣Alameda縣周一新增322宗確診，累計11,846宗，死亡人數維持在189人。

位於Hayward市的東灣加州州立大學分校的新冠狀病毒檢測站，周一起搬到Skywest高爾夫球場。

過去數星期，因為疫情不斷擴散，縣內居民對檢測的需求亦大增，令本來不需要預約的檢測站大排長龍，有市民要等候數小時。

Hayward消防局表示，檢測站搬到新的場地後，只為預先在網上預約的民眾服務，這樣能減少民眾輪候的時間，預計每天能做300至400個檢測。

中半島San Mateo縣周一新增139宗確診，累計5,683宗，死亡人數是119人。

由於San Mateo縣停留在州府的監察名單上多於3天，縣內的個人護理行業，包括髮廊及美甲店、購物中心及健身室等，已經於周日起關閉。

縣議員David Canepa表示，會在周二舉行的縣議會中提出，向違反衛生指令，例如是不肯戴口罩的人罰款100元至3,000元。

Canepa說：「你所謂的自由會殺死他人，你有自由，所以不戴口罩，不保持社交距離，又去參加派對及聚會，這些行為是會殺死人。」

南灣Santa Clara縣周一新增168宗確診，累計10,794宗，死亡人數是191人。

縣衛生局表示，局方至今做了約10萬500個檢測，遠比起縣內一些大型的私人醫療機構，例如是Kaiser及史丹福醫療中心等多很多。

這個Santa Clara縣府的檢測站，早上10時才開始做檢測，有居民早上6時就來排隊，為的是盡快做到檢測，因此為了減輕縣府檢測站的負荷，衛生局呼籲私人醫療機構增加檢測的名額。

舊金山及東灣Contra Costa縣周一分別新增105宗及67宗確診，Contra Costa縣多兩人死亡，總數是127人，舊金山就維持61人死亡。

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