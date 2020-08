紐森指加州疫情有好轉 警告秋季或迎第二波

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一表示,加州的疫情最近有好轉的跡象,可是他警告說,第二波疫情將於秋季來臨,而到時候也是流感季節的開始。

紐森周一在疫情記者會中指出,近一個星期,加州的確診率、住院率,以及需要深切治療的人數都顯著下降,全州7日平均確診率由10日前7.8%,下降至目前6.1%,住院人數14天內下降了一成,需要深切治療的人數也減少了5%,可是死亡人數仍然很多,過去14天平均每天121人死於新型肺炎。

加州周日新增5,700多宗確診個案,是近期的新低,7天平均每天新增7,700多宗確診個案,較之前下降了兩成。

紐森表示,疫情有起色,全賴加州居民抗疫的努力,可是紐森指出,新一波疫情即將來臨。

紐森說:「這病毒不會消失,不會在勞工節放假,也不會放過Halloween,我們預期第二波疫情秋季來臨,新冠病毒再加上流感季節。」

紐森續道:「新冠病毒疫情與流感同時出現,我們需要大家保持身體健康,才可以對付任何一種傳染病。」

紐森指出,新型肺炎病毒很多時在幾代同堂的家庭中傳播,而家裡的客廳、後院等,也是散播病毒的場所,所以他呼籲居民避免不同住戶之間的聚會。

另外,加州目前疫情較嚴重的地區是中谷8個縣,特別影響到拉美裔社區,以及部分必要行業,包括農業和服務業等,州府已經派出專人到當地加強抗疫。

灣區方面,所有縣目前都在州府的監察名單,包括最新被列入名單的San Mateo縣,全州有38縣在名單之中,涵蓋加州大部分人口,而小商業面對的困境就像打乒乓球一樣,政令反覆無常,准許重開後不久又要關閉。

紐森的回應是:「我深感同情與感激,並下決心所有人一同抗疫。」

他呼籲全州居民齊心抗疫,幫助商業和學校重開,避免商業開了又要關閉,他也鼓勵小商業老闆瀏覽州府網站,covid19.ca.gov,查詢各種紓困計劃。

