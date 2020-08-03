紐森指加州疫情有好轉 警告秋季或迎第二波

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一表示，加州的疫情最近有好轉的跡象，可是他警告說，第二波疫情將於秋季來臨，而到時候也是流感季節的開始。

紐森周一在疫情記者會中指出，近一個星期，加州的確診率、住院率，以及需要深切治療的人數都顯著下降，全州7日平均確診率由10日前7.8%，下降至目前6.1%，住院人數14天內下降了一成，需要深切治療的人數也減少了5%，可是死亡人數仍然很多，過去14天平均每天121人死於新型肺炎。

加州周日新增5,700多宗確診個案，是近期的新低，7天平均每天新增7,700多宗確診個案，較之前下降了兩成。

紐森表示，疫情有起色，全賴加州居民抗疫的努力，可是紐森指出，新一波疫情即將來臨。

紐森說：「這病毒不會消失，不會在勞工節放假，也不會放過Halloween，我們預期第二波疫情秋季來臨，新冠病毒再加上流感季節。」

紐森續道：「新冠病毒疫情與流感同時出現，我們需要大家保持身體健康，才可以對付任何一種傳染病。」

紐森指出，新型肺炎病毒很多時在幾代同堂的家庭中傳播，而家裡的客廳、後院等，也是散播病毒的場所，所以他呼籲居民避免不同住戶之間的聚會。

另外，加州目前疫情較嚴重的地區是中谷8個縣，特別影響到拉美裔社區，以及部分必要行業，包括農業和服務業等，州府已經派出專人到當地加強抗疫。

灣區方面，所有縣目前都在州府的監察名單，包括最新被列入名單的San Mateo縣，全州有38縣在名單之中，涵蓋加州大部分人口，而小商業面對的困境就像打乒乓球一樣，政令反覆無常，准許重開後不久又要關閉。

紐森的回應是：「我深感同情與感激，並下決心所有人一同抗疫。」

他呼籲全州居民齊心抗疫，幫助商業和學校重開，避免商業開了又要關閉，他也鼓勵小商業老闆瀏覽州府網站，covid19.ca.gov，查詢各種紓困計劃。

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