中國據報已具備用核武器反擊的預警系統。

日本共同社引述中國解放軍退役軍官楊承軍5月中在內地《祖國》雜誌發表的評論文章指,中國軍方擁有在敵方使用核導彈攻擊的情況下,可在發射後數分鐘內探測,並在落地前進行核反擊的預警系統。

楊承軍強調中國的綜合核戰鬥力,不遜色於美國和俄羅斯,報道指如果證實中國擁有這項高端導彈防禦技術,將改變世界戰略平衡。

美國及依靠美國「核保護傘」的日本,或需要調整防衛政策。

