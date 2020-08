【KTSF 歐志洲報導】

加拿大對外國人士實施的旅遊禁令將再延伸至8月底,而加拿大航空公司也在上個季度虧損17億元。

加拿大政府為了對抗新冠病毒疫情,自3月中除了美國之外,禁止非公民和永久居民入境,禁制令將延長到至少8月底。

加拿大和美國之間有個別的限制令,所有非必要的旅遊仍被禁止入境,除非是貨車司機和醫療人員。

加拿大目前有116,000人確診感染病毒,美國則有450萬人確診。

另一方面,加拿大航空第二季虧損17億,和去年同時期,也就是4月到6月之間的收入相比下跌9成。

但是公司也逐漸恢復航班,在今年夏天飛往91個地點,和5月相比增加一倍的路線,但和疫情前比較,還只是恢復一半的路線。

