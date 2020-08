禁疫情下逼遷租客法案將加入業主紓困條款（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州眾議員邱信福(David Chiu)早前提出法案,禁止業主逼遷一些在疫情期間無法交租的租客,現在將會加入業主紓困條款。

AB1436州提案,建議禁止業主在疫情期間,或過後的90日內逼遷租客,另外又讓租戶在疫情過後額外的12個月時間繳交欠租。

邱信福最近對AB1436加入條款,為在疫情期間面對財政困難的業主,提供非聯邦政府房貸的寬容期,擁有不多於4個單位的小業主,最多12個月不需要支付房貸,擁有5個單位或以上的業主,就有半年房貸寬容期,他估計有過百萬名業主受惠。

邱信福說:「我想保證租客不會被逼遷,同時業主可在疫情期間保留物業,所以聆聽雙方意見,了解大家都在捱,所以要平衡方案,幫助業主和租客。」

他又表示,目前全州有七成幾的租客居住的單位,都並非聯邦政府房貸。

邱信福說:「我們又不想全州所有業主在一年內都不交房貸,所以我們要求業主要證明自己疫情期間面對財政困難。」

邱信福表示,在目前政策下,一旦加州宣佈解除疫情緊急狀態,租客需要馬上繳交所有疫情期間拖欠的租金,否則可能被逼遷。

AB1436法案將會在8月12日交由在州參議院的司法委員會審議。

