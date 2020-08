影評：日本劇情片《側顏》非一般的復仇片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名家庭護士如何被捲入一個家庭的失蹤事件中。

家庭護士市子,在一個家庭中幫忙看護年長婆婆。市子和婆婆的女兒是同輩朋友,同時也在業餘,幫助婆婆的兩個孫女補習功課。市子算是這個家庭的一個親信。在餐廳複習的一天,市子的侄兒來還書。市子也將侄兒介紹給兩位少女。姊妹提早離開餐廳,後來卻是失了蹤。事件也和市子的侄兒扯上關係。市子感覺內疚,原本要告訴這家庭,但是被大女兒元子阻止。後來真相被揭發,蹤然和失蹤事件沒有直接關係,但也導致市子被這家庭裁退,被迫辭去醫護所的工作,未婚夫更是和她分手。市子在一瞬間失去所有,讓她瀕臨崩潰。事隔多時,市子刻意接近一名理髮師和道。這能否給予市子一個重新建立新生活的機會?

電影重疊著兩段故事,失蹤事件前和多年後的情景。觀眾需要一些時間摸索,並在看電影的同時拼圖式的思考,看兩段情節和人物之間的關聯。

電影的一些鏡頭,似乎顯示導演對執導演員的些許生疏。幸好飾演護士市子的筒井真理子,將角色的轉變充分揣摩,令大家感受她的無助與掙扎。

新進導演深田晃司執導的電影《側顏》,其實算是一部另類的復仇片。看主人翁如何成為命運中的受害人,看她的復仇計畫能否落實,如何影響她後來的一生。也讓大家了解到身邊周遭的人與物,其實也都主宰著我們的一切。

《側顏 A Girl Missing》在新一代日本影片中,帶有強烈的寫實感。滿分五分中得四分半,向大家強力推薦。

電影目前可以透過發行商網站filmmovement.com 選擇你想要支持的虛擬戲院,付費在家觀看。

Rating: 4.5 out of 5 stars

