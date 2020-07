加州第16號提案專題：支持陣營論據及訴求（三）

【KTSF 古琳嘉報導】

George Floyd事件引發全國掀起反警暴浪潮,也激發人們對於族裔平權的重視,在這樣的時空背景下,加州16號提案就格外引人注目,上集報導了反對陣營的意見,本集為您專訪支持16號提案陣營的「給所有人機會聯盟」(The Opportunity for All Coalition)聯合主席潘偉旋(Vincent Pan),了解該提案的訴求。

支持16號提案陣營,本週二推出第一支宣傳廣告,有英文、中文和西班牙文三種語言的版本,廣告主題為「進步的階梯」,凸顯出女性和有色人種在就業、教育上面臨的系統性障礙,認為16號提案能創造通往機會的階梯,對抗工資不平等。

潘瑋旋說:「很不幸的當前的歧視,仍對富有的白人男性有利,能拿到最多大宗的政府合約,仍佔據政府多數的領導層職位,而且很多方面都看到在權力位置上過度有代表性,而16號提案就是要創造階梯,為亞裔、非洲裔、拉美裔,以及女性來創造階梯,才能取得真正公平的機會。」

正式代表支持16號提案陣營的是「給所有人機會聯盟」共有三位聯合主席,分別為華裔、非洲裔和墨西哥裔,一直協助推動ACA5法案,華人權益促進會共同行政主任潘瑋旋是其中之一,代表亞裔社區,他說明支持16提案的理由。

潘瑋旋說:「我們認為這是一個真正能糾正錯誤的機會,大概在25年前,由共和黨與多數白人領導層通過了稱為209號的提案,它其實允許加州的歧視更惡化,對於亞裔和其他有色人種或者女性等,不同於其他42個州,加州是禁止平等機會計畫,和維護少數族裔權益的行動,不像在私人產業,我們可以倡議在領導層,要讓我們社區有更多代表,209號提案衍生很多問題,而且讓歧視更為嚴重。」

旨在推翻加州209號提案的加州16號提案,目的是希望加州實施平權法,建議允許多樣性,作為政府在公共就業、教育,以及簽約決策中的一個因素,允許政府就上述範圍做決定時,可以考慮種族、性別、膚色、族裔特性或是原國籍。

支持陣營認為,16號提案擴展所有加州人平等的機會,增加得到公平薪資、就業以及升學的管道,也會打擊薪資歧視,與系統性的種族歧視,為女性和有色人種創造機會。

關注華裔社區民權,以及移民權益長達50年的華人權益促進會,認為該提案對於華裔社區有利,至於針對反對陣營稱提案造成差別待遇,反而是一種種族歧視,潘瑋旋也做出回應。

潘瑋旋說:「你看,現在美國已有很多歧視,所以我們要盡一切可能來打擊歧視,華人權益促進會已經這麼做很多年了,當你看到現行規定的實際影響,明確寫的是性別和種族,舉例來說當你說不去看種族和性別的話,最後的結果就是維持現狀,對於多數白人、多數男性,和多數富有的女性有利,會一直持續下去。」

潘瑋旋也坦言,明白有大批華裔家長擔心,16號提案對於亞裔學生不公平,可能因此進不了加大系統(UC),潘瑋旋認為,即使提案通過對於入學決策不至於有太大影響。

潘瑋旋說:「在加大系統裡面,有大概12、13項因素,在學生申請時作為考慮,而提案只是說,讓種族和性別成為考慮因素中的一項,但是不能作為決定性的因素。」

目前表態支持16號提案的包括大批重量級民選官員,例如聯邦參議員范士丹和賀錦麗、加州州長紐森,還有多位華裔民選官員和組織,如華人權益促進會、亞洲法律聯會和APAPA亞裔聯盟等。

值得注意的是,這項修憲提案雖然先前在州議會需要超過3分之2票數支持才能放上選票,但一旦放上選票之後,只需過半數選民同意就能通過。

