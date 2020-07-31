加州第16號提案專題：支持陣營論據及訴求（三）

【KTSF 古琳嘉報導】

George Floyd事件引發全國掀起反警暴浪潮，也激發人們對於族裔平權的重視，在這樣的時空背景下，加州16號提案就格外引人注目，上集報導了反對陣營的意見，本集為您專訪支持16號提案陣營的「給所有人機會聯盟」（The Opportunity for All Coalition）聯合主席潘偉旋（Vincent Pan），了解該提案的訴求。

支持16號提案陣營，本週二推出第一支宣傳廣告，有英文、中文和西班牙文三種語言的版本，廣告主題為「進步的階梯」，凸顯出女性和有色人種在就業、教育上面臨的系統性障礙，認為16號提案能創造通往機會的階梯，對抗工資不平等。

潘瑋旋說：「很不幸的當前的歧視，仍對富有的白人男性有利，能拿到最多大宗的政府合約，仍佔據政府多數的領導層職位，而且很多方面都看到在權力位置上過度有代表性，而16號提案就是要創造階梯，為亞裔、非洲裔、拉美裔，以及女性來創造階梯，才能取得真正公平的機會。」

正式代表支持16號提案陣營的是「給所有人機會聯盟」共有三位聯合主席，分別為華裔、非洲裔和墨西哥裔，一直協助推動ACA5法案，華人權益促進會共同行政主任潘瑋旋是其中之一，代表亞裔社區，他說明支持16提案的理由。

潘瑋旋說：「我們認為這是一個真正能糾正錯誤的機會，大概在25年前，由共和黨與多數白人領導層通過了稱為209號的提案，它其實允許加州的歧視更惡化，對於亞裔和其他有色人種或者女性等，不同於其他42個州，加州是禁止平等機會計畫，和維護少數族裔權益的行動，不像在私人產業，我們可以倡議在領導層，要讓我們社區有更多代表，209號提案衍生很多問題，而且讓歧視更為嚴重。」

旨在推翻加州209號提案的加州16號提案，目的是希望加州實施平權法，建議允許多樣性，作為政府在公共就業、教育，以及簽約決策中的一個因素，允許政府就上述範圍做決定時，可以考慮種族、性別、膚色、族裔特性或是原國籍。

支持陣營認為，16號提案擴展所有加州人平等的機會，增加得到公平薪資、就業以及升學的管道，也會打擊薪資歧視，與系統性的種族歧視，為女性和有色人種創造機會。

關注華裔社區民權，以及移民權益長達50年的華人權益促進會，認為該提案對於華裔社區有利，至於針對反對陣營稱提案造成差別待遇，反而是一種種族歧視，潘瑋旋也做出回應。

潘瑋旋說：「你看，現在美國已有很多歧視，所以我們要盡一切可能來打擊歧視，華人權益促進會已經這麼做很多年了，當你看到現行規定的實際影響，明確寫的是性別和種族，舉例來說當你說不去看種族和性別的話，最後的結果就是維持現狀，對於多數白人、多數男性，和多數富有的女性有利，會一直持續下去。」

潘瑋旋也坦言，明白有大批華裔家長擔心，16號提案對於亞裔學生不公平，可能因此進不了加大系統（UC），潘瑋旋認為，即使提案通過對於入學決策不至於有太大影響。

潘瑋旋說：「在加大系統裡面，有大概12、13項因素，在學生申請時作為考慮，而提案只是說，讓種族和性別成為考慮因素中的一項，但是不能作為決定性的因素。」

目前表態支持16號提案的包括大批重量級民選官員，例如聯邦參議員范士丹和賀錦麗、加州州長紐森，還有多位華裔民選官員和組織，如華人權益促進會、亞洲法律聯會和APAPA亞裔聯盟等。

值得注意的是，這項修憲提案雖然先前在州議會需要超過3分之2票數支持才能放上選票，但一旦放上選票之後，只需過半數選民同意就能通過。

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