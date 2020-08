【KTSF】

聯邦政府宣布將大幅增加申請入籍的費用。

公民及移民服務局用了將近9個月時間審視收費架構之後,決定今年10月2號開始調高入籍申請費用,由目前640元,增加至1,160元,加價幅度高達8成.

當局表示,新的收費才能反映整個入籍程序所需要的費用,另外,申請政治庇護的人士本來不需要繳交費用,可是10月2號開始,將需要繳交50元申請費用。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。