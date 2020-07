崔天凱指有美國政客挑起共產黨與人民對立

【有線新聞】

中國駐美大使崔天凱撰文指,有美國政客想挑起中共與人民對立,注定不會得逞,又希望美方能重回中美關係發展的正軌。

崔天凱在政治網站Politico撰文,題為《站到歷史正確一邊,推動中美關係重返正軌》。崔天凱指美方一些政客企圖在中國人民與中國共產黨之間搞對立,注定不會得逞。

中國共產黨得到5千年中華文明滋養,始終以代表人民利益贏得人民信賴為工作標準,找到的是最適合中國的發展道路。政府享有人民廣泛支持,最近哈佛大學的調查報告都證實了這一點。

他又提到美方要求中方關閉駐休斯敦總領事館,是國際外交罕見的舉動,對人民造成不便,阻礙雙方人文交流,損害兩國合作。

崔天凱指,從大背景看只是美方一些人妖魔化中國,製造意識形態對抗的一步,但他指無知、傲慢、短視甚至仇恨不能成為對外政策的基礎。

崔天凱說,如果非要選邊站隊,中美乃至所有國家都應選擇站到歷史正確一邊,做好自己的國家治理,世界需要的是團結一致,而不是加劇分裂,各國應互為夥伴而非假想敵。

崔天凱又引述已故尼克遜總統指,兩國走在一起不是因為有共同信仰,而是有共同的利益和希望,中方仍願本著善意和誠意發展中美關係,希望美方能重回中美關係發展的正軌。

