亞裔Muni巴士司機遇襲 民選官員社區組織齊譴責（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山一名亞裔Muni巴士司機，上星期因叫乘客戴口罩而遇襲的案件，有民選官員及社區組織周四一同現身譴責事件。

根據市參事佩斯金辦公室所收到的資料，舊金山警方已經拘捕至少兩名襲擊越南裔巴士司機的疑犯，他們都是未成年人士，不過警方尚未證實。

佩斯金說：「我很欣慰地宣布，我剛剛得知，亦未有詳細資料，警方在今天較早時已經拘捕了涉嫌襲擊司機的疑犯，我們將會知道更多資訊。」

越南裔的巴士司機上周三遇襲，並被涉及種族歧視的字句辱罵，過去一星期，交通局以至民選官員都未有就事件發聲。

一直與受傷司機有聯繫的佩斯金，周四連同多個社區組織一起譴責事件。

佩斯金說：「公車司機每日冒著生命危險，接載護士及必要服務員工上班，然後有司機被吐口水，因種族被辱罵，在舊金山，我必須要站出來，我們是不會容忍這些情況。」

華人進步會表示，灣區近日的疫情未有改善，相信這種將不滿情緒發洩在亞裔身上的事件將會越常發生，市府現時推出很多計劃及條例保障前線員工的安全，當發生這些事件後，事主要尋求協助。

華人進步會政治主任林德樂（Joyce Lam）說：「這一刻，前線員工與醫生及護士一樣，都是守護我們的健康，我們的安全，所以今次事件就反映到，無論是我們市府還是社區，我們必須要對這些工人，加強他們在工作上的保障。」

舊金山Muni公車司機工會主席Roger Marenco表示，他們正與交通局商討，加大隔開司機與乘客之間的膠板，此外，他建議往後再發生類似的司機遇襲事件，如果找到施襲者的照片，將照片貼在巴士上，用作警惕他人之用。

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