亞裔Muni巴士司機遇襲 民選官員社區組織齊譴責（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山一名亞裔Muni巴士司機,上星期因叫乘客戴口罩而遇襲的案件,有民選官員及社區組織周四一同現身譴責事件。

根據市參事佩斯金辦公室所收到的資料,舊金山警方已經拘捕至少兩名襲擊越南裔巴士司機的疑犯,他們都是未成年人士,不過警方尚未證實。

佩斯金說:「我很欣慰地宣布,我剛剛得知,亦未有詳細資料,警方在今天較早時已經拘捕了涉嫌襲擊司機的疑犯,我們將會知道更多資訊。」

越南裔的巴士司機上周三遇襲,並被涉及種族歧視的字句辱罵,過去一星期,交通局以至民選官員都未有就事件發聲。

一直與受傷司機有聯繫的佩斯金,周四連同多個社區組織一起譴責事件。

佩斯金說:「公車司機每日冒著生命危險,接載護士及必要服務員工上班,然後有司機被吐口水,因種族被辱罵,在舊金山,我必須要站出來,我們是不會容忍這些情況。」

華人進步會表示,灣區近日的疫情未有改善,相信這種將不滿情緒發洩在亞裔身上的事件將會越常發生,市府現時推出很多計劃及條例保障前線員工的安全,當發生這些事件後,事主要尋求協助。

華人進步會政治主任林德樂(Joyce Lam)說:「這一刻,前線員工與醫生及護士一樣,都是守護我們的健康,我們的安全,所以今次事件就反映到,無論是我們市府還是社區,我們必須要對這些工人,加強他們在工作上的保障。」

舊金山Muni公車司機工會主席Roger Marenco表示,他們正與交通局商討,加大隔開司機與乘客之間的膠板,此外,他建議往後再發生類似的司機遇襲事件,如果找到施襲者的照片,將照片貼在巴士上,用作警惕他人之用。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。