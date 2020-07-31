特朗普指封鎖經濟抗疫非永久可行策略

【KTSF 張麗月報導】

受疫情影響，美國今年第二季的經濟按年收縮近33%，無論是收縮的速度與規模都令人震驚，特朗普總統周四指出，再來一次封鎖抗疫並不可行，他也說全國為15萬人染疫死亡感到悲傷。

特朗普在周四的疫情簡報會，首先向曾參選總統的非洲裔共和黨人Herman Cain致敬，Cain死於新型肺炎，享年74歲。

特朗普稱讚Cain是一個「了不起的人」，又是他的好朋友。

特朗普說：「他是個很特別的人，我很瞭解他，不幸的是他死於一種叫做「中國病毒」的東西，我們為Herman的美好的妻子與家庭祈禱。」

特朗普也表示，有15萬美國人被這個可怕的隱形敵人奪走了生命，令全國人都感到悲傷，針對疫情爆發得更勁，令各州被逼暫停重啟經濟計劃，甚至加強封鎖，特朗普認為，此舉行不通。

他說大家正在見證百年不遇的情況，人人都不能免疫，封鎖抗疫的州都發生疫情反彈，可見以全面的封鎖來換取病例短暫減少，對世界上任何一個國家來說，都不是永久可行的策略。

特朗普說：「我們最初做得對，拯救了數百萬人的生命，我們做了正確的事，但永久關閉將不再是答案，小規模關閉某些區域，但我們不想這樣做，小規模關閉可能很有幫助，但不能長期推行，我們明白現在要處理什麼，這是個非常複雜的情況。」

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