特朗普指封鎖經濟抗疫非永久可行策略

受疫情影響,美國今年第二季的經濟按年收縮近33%,無論是收縮的速度與規模都令人震驚,特朗普總統周四指出,再來一次封鎖抗疫並不可行,他也說全國為15萬人染疫死亡感到悲傷。

特朗普在周四的疫情簡報會,首先向曾參選總統的非洲裔共和黨人Herman Cain致敬,Cain死於新型肺炎,享年74歲。

特朗普稱讚Cain是一個「了不起的人」,又是他的好朋友。

特朗普說:「他是個很特別的人,我很瞭解他,不幸的是他死於一種叫做「中國病毒」的東西,我們為Herman的美好的妻子與家庭祈禱。」

特朗普也表示,有15萬美國人被這個可怕的隱形敵人奪走了生命,令全國人都感到悲傷,針對疫情爆發得更勁,令各州被逼暫停重啟經濟計劃,甚至加強封鎖,特朗普認為,此舉行不通。

他說大家正在見證百年不遇的情況,人人都不能免疫,封鎖抗疫的州都發生疫情反彈,可見以全面的封鎖來換取病例短暫減少,對世界上任何一個國家來說,都不是永久可行的策略。

特朗普說:「我們最初做得對,拯救了數百萬人的生命,我們做了正確的事,但永久關閉將不再是答案,小規模關閉某些區域,但我們不想這樣做,小規模關閉可能很有幫助,但不能長期推行,我們明白現在要處理什麼,這是個非常複雜的情況。」

