南灣4間Costco有員工確診 Sunnyvale分店13人染疫（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州周四多一萬幾人確診新型肺炎，總數達48.5萬宗，另外多194人死亡，南灣Sunnyvale市一間Costco超市有至少13個職員確診。

Santa Clara縣衛生部門表示，涉事的Costco超市位於150號Lawrence Station Rd，13名職員在7月23至26日確診，不過當局指，該間Costco超市做足防疫和清潔工作，所以不需要關門，周四下午該間超市繼續營業，當局相信大部份確診員工都不在工作場所受感染。

有民眾表示，有朋友在該間Costco工作，他朋友說安全，所以他都放心去購物。

除了這間Costco之外，南灣有另外3間Costco超市都有出現群體感染，聖荷西分店有8人確診，Gilroy有6人確診，Mountain View的有4人確診。

Costco總公司暫時未有回應事件。

Santa Clara縣周四就多122人染病，以及多3人死亡，累計確診數字達9,731宗。

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