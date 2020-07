南灣4間Costco有員工確診 Sunnyvale分店13人染疫（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州周四多一萬幾人確診新型肺炎,總數達48.5萬宗,另外多194人死亡,南灣Sunnyvale市一間Costco超市有至少13個職員確診。

Santa Clara縣衛生部門表示,涉事的Costco超市位於150號Lawrence Station Rd,13名職員在7月23至26日確診,不過當局指,該間Costco超市做足防疫和清潔工作,所以不需要關門,周四下午該間超市繼續營業,當局相信大部份確診員工都不在工作場所受感染。

有民眾表示,有朋友在該間Costco工作,他朋友說安全,所以他都放心去購物。

除了這間Costco之外,南灣有另外3間Costco超市都有出現群體感染,聖荷西分店有8人確診,Gilroy有6人確診,Mountain View的有4人確診。

Costco總公司暫時未有回應事件。

Santa Clara縣周四就多122人染病,以及多3人死亡,累計確診數字達9,731宗。

