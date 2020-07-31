舊金山市府考慮向不戴口罩人士加強執法（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四新增超過200宗確診，住院人數再創疫情爆發以來的新高，為了減輕醫療系統的負擔，市府宣布在Presidio設立首個新的醫療中心，照顧一些非感染新冠病毒，但需要醫護跟進情況的病人，另外，衛生局表示，市府正考慮向不肯戴口罩的人加強執法。

舊金山周四新增226宗確診，累計6,423宗，個案在十日內增加了一千宗，死亡人數多一人至58人，住院人數上升至107人，是疫情爆發以來的新高。

衛生局指出，自7月份開始，住院人數每星期增加15%，如果疫情趨勢持續，沒有改善，到了10月中，舊金山的住院人數可能會高達750人，超過600人死亡。

為了預留足夠床位去應付可能急增的新冠病毒確診者，市府宣布在Presidio藝術宮附近的Gorgas街1163號及1167號，設立一個非緊急的醫療中心，讓一些不需要急症治療，但仍需要醫護跟進的非新冠病人入住。

舊金山市參事司嘉怡（Catherine Stefani）說：「其中一個主要原因，為什麼市府的應對那麼快速，是想確保醫療系統不會超負荷，亦不希望到時醫護要作出艱難的決定，誰應該住院治療，誰不需要。」

衛生局指，醫療中心由市府資助，由專業醫護當值，照顧病人所需，啟用初期預計會接收20個病人，最多可容納93人，不過現時醫療系統的負荷未算太緊張，因此暫不需要用到這個醫療中心。

北灣Marin縣及東灣Contra Costa縣等縣府，近日先後通過法例，向不肯戴口罩的人罰款，舊金山衛生局局長Grant Colfax表示，現階段以市民的自律為主，但市府的確正考慮加強執法。

Colfax說：「我們正與社區及社區組織合作，希望市民能主動配合，但的確，我們亦研究加強執法，尤其是確診正不斷上升。」

當被問到預計舊金山仍會逗留在州府監察名單上多久，局長指出，住院人數的升幅持續一個月都在危險階段，實在很難推測要停留多久。

他認為，在監察名單上與否是其次，最重要是市民謹記做足衛生措施，一起減低疫情的傳播。

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