舊金山市府考慮向不戴口罩人士加強執法（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四新增超過200宗確診,住院人數再創疫情爆發以來的新高,為了減輕醫療系統的負擔,市府宣布在Presidio設立首個新的醫療中心,照顧一些非感染新冠病毒,但需要醫護跟進情況的病人,另外,衛生局表示,市府正考慮向不肯戴口罩的人加強執法。

舊金山周四新增226宗確診,累計6,423宗,個案在十日內增加了一千宗,死亡人數多一人至58人,住院人數上升至107人,是疫情爆發以來的新高。

衛生局指出,自7月份開始,住院人數每星期增加15%,如果疫情趨勢持續,沒有改善,到了10月中,舊金山的住院人數可能會高達750人,超過600人死亡。

為了預留足夠床位去應付可能急增的新冠病毒確診者,市府宣布在Presidio藝術宮附近的Gorgas街1163號及1167號,設立一個非緊急的醫療中心,讓一些不需要急症治療,但仍需要醫護跟進的非新冠病人入住。

舊金山市參事司嘉怡(Catherine Stefani)說:「其中一個主要原因,為什麼市府的應對那麼快速,是想確保醫療系統不會超負荷,亦不希望到時醫護要作出艱難的決定,誰應該住院治療,誰不需要。」

衛生局指,醫療中心由市府資助,由專業醫護當值,照顧病人所需,啟用初期預計會接收20個病人,最多可容納93人,不過現時醫療系統的負荷未算太緊張,因此暫不需要用到這個醫療中心。

北灣Marin縣及東灣Contra Costa縣等縣府,近日先後通過法例,向不肯戴口罩的人罰款,舊金山衛生局局長Grant Colfax表示,現階段以市民的自律為主,但市府的確正考慮加強執法。

Colfax說:「我們正與社區及社區組織合作,希望市民能主動配合,但的確,我們亦研究加強執法,尤其是確診正不斷上升。」

當被問到預計舊金山仍會逗留在州府監察名單上多久,局長指出,住院人數的升幅持續一個月都在危險階段,實在很難推測要停留多久。

他認為,在監察名單上與否是其次,最重要是市民謹記做足衛生措施,一起減低疫情的傳播。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。