舊金山市長布里德周五宣佈市府最新的財政預算案,削減警隊1.2億元開支,將資金改為投入非洲裔社區。

布里德說:「對於真正相信黑人生命重要的人來說,聆聽非洲裔的聲音很重要,讓非洲裔領導這場運動也很重要。」

舊金山警局未來兩年,每年將會削減4,000萬元開支,舊金山縣警就每年削減2,000萬元。

布里德表示,要幫助非洲裔社區並非一朝一夕的事,這1.2億元資金,其中六成投放在精神健康和解決無家可歸問題,35%投放在教育和求職項目,另外5%成立新的專責小組,處理非罪案舉報,不需出動警員調停。

有關提案將會有待市參議會財政預算委員會和大會表決,一旦提案獲通過,將會在10月1日或之前交由布里德簽署。

