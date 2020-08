衛生局指舊金山亞裔染疫人數穩定 證明戴口罩有助控制疫情

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山的新型肺炎疫情,無論是新增確診個案以及入院人數的升幅都令人憂慮,不過公共衛生局指出,市內亞裔的感染人數維持穩定,證明戴口罩的習慣有助於控制疫情。

舊金山新型肺炎確診個案升至6,500多宗,累計59人死亡,周四總共有107人住院,其中4分1的病人需要深切治療,而現時的確診人數將會反映在幾個星期之後的住院人數。

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「每天有100多宗個案其實很嚴重,我們已經在紅色級別,持續在裡頭一整個月。」

以族裔區分,確診者之中一半是拉美裔,亞裔佔一成左右,個案升幅不算大。

白醫生說:「我們華裔記著戴口罩,這慣性是十分好的習慣,所以可以在華裔社區裡控制著。」

舊金山實行新的戴口罩指令,市內年滿十歲的人士外出時需要戴口罩,白醫生提醒大家,在工作場所,就算有時候獨自一人工作,也最好戴口罩,為同事多著想。

白醫生說:「雖然他(同事)現在不在你的旁邊,如果你知道有人會進入同一個房間,使用你用過的物品,戴口罩避免自己的噴沫,感染其他人。」

舊金山和灣區其他縣市一樣,越來越多人接受測試,開始供不應求,政府需要較長時間來處理,如果大家在舊金山,市府設立的測試站接受測試,目前平均需時5到8天才知道結果。

為了減輕公立測試站的負擔,舊金山以及Santa Clara縣都要求有醫療保險的人士,到自己的醫生那裡尋求測試服務,讓政府可以為更多沒有保健計劃,以及居住在疫情重災區的居民提供測試以及個案追縱服務。

