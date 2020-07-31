衛生局指舊金山亞裔染疫人數穩定 證明戴口罩有助控制疫情

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山的新型肺炎疫情，無論是新增確診個案以及入院人數的升幅都令人憂慮，不過公共衛生局指出，市內亞裔的感染人數維持穩定，證明戴口罩的習慣有助於控制疫情。

舊金山新型肺炎確診個案升至6,500多宗，累計59人死亡，周四總共有107人住院，其中4分1的病人需要深切治療，而現時的確診人數將會反映在幾個星期之後的住院人數。

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說：「每天有100多宗個案其實很嚴重，我們已經在紅色級別，持續在裡頭一整個月。」

以族裔區分，確診者之中一半是拉美裔，亞裔佔一成左右，個案升幅不算大。

白醫生說：「我們華裔記著戴口罩，這慣性是十分好的習慣，所以可以在華裔社區裡控制著。」

舊金山實行新的戴口罩指令，市內年滿十歲的人士外出時需要戴口罩，白醫生提醒大家，在工作場所，就算有時候獨自一人工作，也最好戴口罩，為同事多著想。

白醫生說：「雖然他（同事）現在不在你的旁邊，如果你知道有人會進入同一個房間，使用你用過的物品，戴口罩避免自己的噴沫，感染其他人。」

舊金山和灣區其他縣市一樣，越來越多人接受測試，開始供不應求，政府需要較長時間來處理，如果大家在舊金山，市府設立的測試站接受測試，目前平均需時5到8天才知道結果。

為了減輕公立測試站的負擔，舊金山以及Santa Clara縣都要求有醫療保險的人士，到自己的醫生那裡尋求測試服務，讓政府可以為更多沒有保健計劃，以及居住在疫情重災區的居民提供測試以及個案追縱服務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。