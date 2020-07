【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Milpitas的Santa Clara縣監獄,近日有十幾名囚犯集體感染新冠病毒。

Santa Clara縣警局證實,位於Milpitas Elmwood的一個男監獄爆發集體感染新冠肺炎事件,至少有16名囚犯確診。

縣警局表示,一名囚犯在去看牙醫之前有做新冠病毒檢測,結果呈陽性,因此在同一個獄房內的其他囚犯都要做檢測,結果有另外15人確診,而所有檢測呈陽性的囚犯,最初都沒有任何症狀,後來才有兩人出現症狀。

在男監獄爆發疫情後,該處女監獄也有一名囚犯確診,並已送醫治療。

當局表示,目前尚不清楚病毒源頭,不過有確診案例的獄房已暫停探視活動。

