聯邦疾控中心(CDC)警告,在全美48個州爆發沙門氏菌感染,導致近千人染病,一人死亡的疫情,相信是與民眾在後院養家禽有關。

CDC表示,截至7月28日,全美有938人感染沙門氏菌,當中151人要留醫,一人死亡,病患當中,28%是5歲以下的兒童。

流行病學及化驗結果顯示,這次沙門氏菌爆發,與接觸後院養飼的雞鴨等家禽有關。

近年越來越多人在後院養雞,CDC指出,民眾接觸這些家禽,或牠們生活的環境,都可能會感染沙門氏菌。

專家強調,這些家禽即使看上去健康和乾淨,但身上可能已帶菌,CDC警告民眾切勿緊抱或親吻這些家禽後,觸摸自己的臉或口,接觸家禽和蛋後要立即用肥皂澈底洗手,還有千萬不可讓家禽進入家裡。

