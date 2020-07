兩賊打劫Millbrae市Walgreens搶藥劑師首飾

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Millbrae市一間Walgreens藥房發生搶劫案,兩個蒙面賊人搶走大量處方藥物,連藥劑師身上的首飾也搶走。

San Mateo縣警局指出,案發地點是South El Camino Real45號的Walgreens,周三晚7點半左右,警方接報到店內調查一宗偷竊非處方藥物的案件,後來發現原來兩個賊人也搶劫了店裡的藥房。

警方表示,賊人衝破維持社交距離的隔板,跨過櫃檯闖進藥房裡面,強逼當值的藥劑師打開一個上了鎖的保險箱,搶走裡面多種處方藥物,以及120元現金。

其中一個賊人還搶走藥劑師佩戴的首飾,兩人又在店內偷走一些非處方藥物。

警方表示,兩個賊人都是非洲裔,其中一人18到20歲,另一個人20到30歲。

案發時兩個人都戴著黑色面罩和戴著手套,兩個人都沒有使用武器,警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線是(800) 547-2700。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。