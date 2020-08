法官拒讓唐娟保釋外出 法庭文件披露被捕經過

【KTSF 古琳嘉報導】

位於沙加緬度的聯邦法庭周五針對被控簽證詐欺的被告唐娟(Juan Tang)提出的保釋申請開庭,最終法官裁定拒絕讓她保釋,繼續關押在沙加緬度縣監獄,法庭文件也披露,唐娟在7月23日晚上離開中領館之後被捕的經過。

中國籍的前戴維斯加大訪問研究員唐娟7月29日向沙加緬度聯邦法庭申請保釋,法院周五以視訊方式開庭,唐娟有申請國語翻譯,法官Deborah Barnes聽完控辯雙方的理由後,裁定拒絕讓被告保釋,認定她有各種理由想離開美國,看不出有充足的狀況可以防止她棄保潛逃。

37歲的被告唐娟,透過聯邦公設辯護律師提出保釋後住進安排的住處,受電子儀器監督以及旅行限制,並會確保出庭。

辯方律師在庭上強調,唐娟已經沒有護照,無法飛回中國,而且她本人完全願意留在美國出席案件的審理。

聯邦檢察官要求法庭拒絕保釋,認為她有嚴重的逃亡風險,說她是一名現役中國軍方科學家,說謊進入美國,向聯邦調查局(FBI)人員說謊,還企圖損毀證據,包括刪除了她電子裝置上的部分證據,又稱本案並非個案,要求法庭繼續將她關押。

控方在法庭文件指出,唐娟已經不是戴維斯加大研究人員,也沒有家人在美,女兒在6月20日,也就是FBI向唐娟問話的同一天離開,母親則在唐娟被捕後於7月28日離開。

控方還提出,唐娟曾藏身在中國駐舊金山總領事館,中領館有可能幫助唐娟逃離美國。

代表唐娟辯護的聯邦公設辯護律師向法庭提出的文件指出,控方的證據非常薄弱,是從據稱是透過網路取得的中翻英網頁內容。

律師周五向法官表示,控方在網頁上取得看起來像軍隊制服的照片,並非軍職人員,而是平民合約人員的衣服,又說唐娟女兒的離開,是早在FBI的問話前就安排好的。

保釋申請的法庭文件也將新冠病毒疫情作為理由,稱她所在的沙加緬度縣監獄有疫情,她有健康狀況,是感染高危人群。

控方則反駁指,沙加緬度縣監獄至7月28日為止,共通報13宗新冠肺炎確診,但都不是聯邦囚犯,唐娟沒有提出醫生證明,顯示她的健康問題,也沒有被感染,而且監獄也有治療管道。

針對唐娟在被FBI沒收護照後前往中領館一事,辯方指出,美國國務院也建議在海外一旦護照掉了、被偷、或被執法人員拿走,應聯繫當地使領館求助,唐娟的舉動並不罕見。

對於控方稱中領館可能幫助唐娟逃亡,辯方予以駁斥,因為中領館從一開始至今,都沒有幫助過唐娟離開。

辯方又稱,唐娟與其他簽證詐欺案件沒有任何關聯,此案相當於美國政府反中的政治宣傳,根本沒有證據顯示唐娟有罪。

保釋庭的法庭文件也透露唐娟到底是如何被捕的,今年6月20日,FBI前往唐娟寓所問話,接著在其住所進行搜查,之後法庭在6月26日批准對唐娟的密封逮捕令。

FBI掌握到唐娟藏身在中領館,隨後法院對該逮捕令解密,FBI在7月20日向中領館人員出示逮捕令,並在7月23日,FBI與中領館人員會面協商,希望唐娟自首,不過協商沒有結果。

當天晚上,監控觀察到唐娟搭乘一輛車離開中領館,並與母親前往一家醫院,當唐娟完成治療出院後,23日當晚9時45就將她逮捕,隨後將她送往沙加緬度縣監獄關押。

而當唐娟一被捕,國務院隨即將她的J-1簽證撤銷。

法庭文件顯示,唐娟約在去年11月5日獲發J-1簽證,去年12月27日左右經舊金山入境美國,在加州大學戴維斯分校從事癌症治療的研究。

調查發現,唐娟在申請簽證時,否認自己曾經參軍,也否認與中國共產黨有聯繫,在6月20日,當FBI前往唐娟寓所問話時,唐娟同樣否認。

不過調查員在網上發現唐娟身穿軍服的照片,網上資料介紹她是空軍醫療大學研究員,調查員還發現,唐娟制服上的徽章是解放軍幹部的象徵,唐娟當時解釋,由於她在軍事大學參加學術論壇,因此必須穿軍服,而她也不知道徽章的意思。

FBI搜查唐娟寓所時,找到另一張唐娟身穿軍服的照片,認為唐娟刻意隱瞞,她與中國共產黨及解放軍的關係。

簽證欺詐罪一旦成立,最高刑罰是監禁十年,以及罰款25萬元。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。