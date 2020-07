【KTSF】

李登輝擔任台灣總統期間,全世界支持者成立了李登輝之友會,甚至出小冊子,紀載李登輝一系列的政績,李登輝全球之友會副祕書長謝鎮寬談到李登輝對台灣民主的貢獻。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。