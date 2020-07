美國經濟大幅收縮料數年時間才能爬出谷底

【KTSF 黃侯彬報導】

第二季經濟比去年同期大幅收縮,而疫情目前仍繼續爆發,展望未來,美國經濟是否能頂得住,財經專家又和看法?

財經網站Bankrate.com的首席金融分析師Greg McBride指出,第二季度經濟按年收縮33%,的確是前所未見。

McBride說:「32%按年萎縮率不僅是我們歷來所見的最高記錄,更是3倍高於之前最深的跌幅,直是回到50年代。」

但他也指出,這個數字是按年率,並不是指美國的經濟第二季,比對3月時損失了3分1,而是實際上GDP收縮了約9.5%,經濟出現負增長值,與第二季的消費收縮成正比例。

McBride說:「消費開支完全跌下深淵,檢視這第二季的數字,經濟收縮幾乎33%,消費則跌34%,這並非巧合,這些數字如此接近,簡單來說是因為消費者走了,經濟也沒了。」

消費佔美國的經濟成長七成以上,這位金融分析師認為,收縮的規模如此大,等如跌入一個深坑,即使第三第四季度出現反彈,都可能需要幾年時間才能爬出來。

McBride說:「復原要以年算而不是以月算,我們也許看到字面上的強勁經濟成長率,當第三第四季度經濟反彈時,數字是這樣算的:你有33%的收縮,便需要有50%的擴張才能打和,可見那個坑是如何深。」

他也認為美國的經濟收縮衝擊全球,因為許多國家都靠美國購買他們的出口產品。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。