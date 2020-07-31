美國經濟大幅收縮料數年時間才能爬出谷底

【KTSF 黃侯彬報導】

第二季經濟比去年同期大幅收縮，而疫情目前仍繼續爆發，展望未來，美國經濟是否能頂得住，財經專家又和看法？

財經網站Bankrate.com的首席金融分析師Greg McBride指出，第二季度經濟按年收縮33%，的確是前所未見。

McBride說：「32%按年萎縮率不僅是我們歷來所見的最高記錄，更是3倍高於之前最深的跌幅，直是回到50年代。」

但他也指出，這個數字是按年率，並不是指美國的經濟第二季，比對3月時損失了3分1，而是實際上GDP收縮了約9.5%，經濟出現負增長值，與第二季的消費收縮成正比例。

McBride說：「消費開支完全跌下深淵，檢視這第二季的數字，經濟收縮幾乎33%，消費則跌34%，這並非巧合，這些數字如此接近，簡單來說是因為消費者走了，經濟也沒了。」

消費佔美國的經濟成長七成以上，這位金融分析師認為，收縮的規模如此大，等如跌入一個深坑，即使第三第四季度出現反彈，都可能需要幾年時間才能爬出來。

McBride說：「復原要以年算而不是以月算，我們也許看到字面上的強勁經濟成長率，當第三第四季度經濟反彈時，數字是這樣算的：你有33%的收縮，便需要有50%的擴張才能打和，可見那個坑是如何深。」

他也認為美國的經濟收縮衝擊全球，因為許多國家都靠美國購買他們的出口產品。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。