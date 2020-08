【KTSF】

佛羅里達州一名17歲少年涉嫌本月中黑侵多名知名政治人物、科技界巨頭和名人的Twitter賬戶,在全球各地詐騙並取得超過10萬元的比特幣,少年Graham Ivan Clark周五在佛州Tampa被捕,他面對30項重罪。

Twitter該次被黑侵是有史以來最大規模,受影響的包括前總統奧巴馬、民主黨總統候選人拜登、紐約前市長彭博、Amazon行政總裁Jeff Bezos和微軟共同創辦人Bill Gates等,黑客利用上述名人的賬戶發推文,任何人發送1,000元到一個

匿名的比特幣地址,就可以獲得2,000元,結果在不夠一小時內,就騙取了超過10萬元。

