白宮抗疫醫生指疫症料不會消失 疫苗或明年初分階段推出

【KTSF 張麗月報導】

白宮抗疫小組和聯邦疾病防控中心的醫療衛生專家周五在國會作證,強調戴口罩和保持社交距離是最有效控制疫情蔓延的方法,他們指出,疫情可能會持續一段時間。

全美高層的衛生官員包括白宮抗疫小組兼傳染病學專家Anthony Fauci醫生,以及獲得特朗普總統委任的聯邦疾病防控中心CDC總監Robert Redfield醫生等人,周五在國會發表聯合聲明作證,探討對抗新型冠狀病毒的全國策略。

他們指出,戴口罩和保持社交距離,仍然是對抗疫情蔓延的主要武器,他們又說,不知道這大流行疫症將會維持多久,可能會繼續維持一段時間。

其中Fauci醫生說,他不相信疫症會消失,因為這個是一個高度傳染的病毒,現時全美的新增染疫個案不斷上升,情況似乎令人擔憂,最初由南部的州份已伸展至好像俄亥俄和印第安納州,至今全美國有超過15萬人染疫死亡。

特朗普發推文辱罵媒體和民主黨人,並且堅持說,美國疫情反彈,增加這麼多確診個案,就是因為增加對病毒的檢測。

不過Fauci醫生就表示,新增個案不斷上升有多種原因,包括有些州重開經濟的步伐太快,以及民眾聚集時沒有戴口罩。

他又認為,安全和有效的疫苗將於明年初分階段推出,起初不是人人立即可以取得疫苗,可能會是分階段分配。

