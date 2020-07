加州上百萬失業者至今仍未拿到失業福利（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從新冠肺炎疫情爆發以來,加州就業發展部(EDD)在處理失業申請程序上十分緩慢,以致上百萬失業者至今無法拿到失業福利,州府一個預算小組周四舉行聽證會,就改革EDD聽取意見。

州府的統計數據顯示,今年3月14日到7月18日4個月期間,加州共有684萬人申請失業福利,聯邦勞工部的數據顯示,今年3月到5月,有501萬加州人申請失業福利,當中只有313萬人拿到首批失業金,仍有188萬申請者沒有拿到任何失業金。

在周四的聽證會上,許多失業人士抱怨EDD工作效率低,打電話經常要等數小時,最後甚至轉到語音留言系統。

失業者說:「不滿者在EDD辦事處前面排隊,卻得不到幫助,保安員不讓進去,因為沒有電話預約就不能進入,是EDD不接電話讓他們不能預約。」

還有失業者投訴,EDD職員缺乏培訓,經常給出錯誤資訊,上網申請或查詢又經常遇到網路故障,因此希望EDD改善科技系統,增聘職員並加強專業培訓,出庭聽證會的州府官員也促請EDD立即做出改革。

民主黨加州眾議員Cottie Petrie-Norris說:「我們不再忍耐,在這個聽證會,我們不僅投訴EDD找藉口,和模糊的承諾,我特別希望在離開這房間時能獲得堅定的行動承諾。」

民主黨加州眾議員邱信福(David Chiu)說:「我們需要徹底改革這個部門,在領導層面,我們需要改革很多年了,現在就做。」

加州就業發展部總監Sharon Hillard也有在聽證會上答辯,她表示,截至本週,EDD共有員工1,800人左右,EDD計劃將僱員總數增至5,300人,目前已經招聘約4,700人,陸續將進入培訓及上崗工作。

州長紐森也在周三宣佈一項「Stike Team」計劃,支持EDD加速改革,不過至今堆積的案件,估計要到9月才能處理完畢。

