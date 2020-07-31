加州上百萬失業者至今仍未拿到失業福利（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從新冠肺炎疫情爆發以來，加州就業發展部（EDD）在處理失業申請程序上十分緩慢，以致上百萬失業者至今無法拿到失業福利，州府一個預算小組周四舉行聽證會，就改革EDD聽取意見。

州府的統計數據顯示，今年3月14日到7月18日4個月期間，加州共有684萬人申請失業福利，聯邦勞工部的數據顯示，今年3月到5月，有501萬加州人申請失業福利，當中只有313萬人拿到首批失業金，仍有188萬申請者沒有拿到任何失業金。

在周四的聽證會上，許多失業人士抱怨EDD工作效率低，打電話經常要等數小時，最後甚至轉到語音留言系統。

失業者說：「不滿者在EDD辦事處前面排隊，卻得不到幫助，保安員不讓進去，因為沒有電話預約就不能進入，是EDD不接電話讓他們不能預約。」

還有失業者投訴，EDD職員缺乏培訓，經常給出錯誤資訊，上網申請或查詢又經常遇到網路故障，因此希望EDD改善科技系統，增聘職員並加強專業培訓，出庭聽證會的州府官員也促請EDD立即做出改革。

民主黨加州眾議員Cottie Petrie-Norris說：「我們不再忍耐，在這個聽證會，我們不僅投訴EDD找藉口，和模糊的承諾，我特別希望在離開這房間時能獲得堅定的行動承諾。」

民主黨加州眾議員邱信福（David Chiu）說：「我們需要徹底改革這個部門，在領導層面，我們需要改革很多年了，現在就做。」

加州就業發展部總監Sharon Hillard也有在聽證會上答辯，她表示，截至本週，EDD共有員工1,800人左右，EDD計劃將僱員總數增至5,300人，目前已經招聘約4,700人，陸續將進入培訓及上崗工作。

州長紐森也在周三宣佈一項「Stike Team」計劃，支持EDD加速改革，不過至今堆積的案件，估計要到9月才能處理完畢。

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