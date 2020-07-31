人口普查局呼籲華裔居民盡快填寫普查問卷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

人口普查局表示，全國還有很多華裔居民未填寫人口普查問卷，呼籲華裔居民盡快填寫。

人口普查局表示，現時全國有大約62%的住戶填寫了人口普查問卷，即是大約2,570萬戶人，加州的回應率有64%，灣區有大約68.9%，但是舊金山就只有60%，比全國和加州都低。

人口普查局媒體專員關曉芬說：「人口普查是決定每年各州跟社區的分配數千億元的聯邦資金，資金包括醫院、緊急救護、學校、社區服務等，我們的社區都需要這些資源，對華裔家庭，我們都非常關心自己家人和親友，健康和醫療救護。」

人口普查局又指，將會在8月11日開始派職員上門，幫助一些還未填寫人口普查問卷的居民填寫問卷，因應疫情，職員不會進入居民的家，只會留在門口，保持6呎社交距離下，並會戴口罩和保護裝備，民眾也可以要求識講中文的專員為你填寫。

另外，為防範詐騙，人口普查局的專員都會佩戴識別證，和有條碼的背包。

在網上填寫人口普查問卷，登入http://2020census.gov，點擊網頁上的地球圖像，可以用中文填寫。

想打電話用中文填寫問卷，就可以致電：1(844)391-2020。

今年人口普查問卷的截止日期都延遲到10月31日。

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