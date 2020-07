人口普查局呼籲華裔居民盡快填寫普查問卷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

人口普查局表示,全國還有很多華裔居民未填寫人口普查問卷,呼籲華裔居民盡快填寫。

人口普查局表示,現時全國有大約62%的住戶填寫了人口普查問卷,即是大約2,570萬戶人,加州的回應率有64%,灣區有大約68.9%,但是舊金山就只有60%,比全國和加州都低。

人口普查局媒體專員關曉芬說:「人口普查是決定每年各州跟社區的分配數千億元的聯邦資金,資金包括醫院、緊急救護、學校、社區服務等,我們的社區都需要這些資源,對華裔家庭,我們都非常關心自己家人和親友,健康和醫療救護。」

人口普查局又指,將會在8月11日開始派職員上門,幫助一些還未填寫人口普查問卷的居民填寫問卷,因應疫情,職員不會進入居民的家,只會留在門口,保持6呎社交距離下,並會戴口罩和保護裝備,民眾也可以要求識講中文的專員為你填寫。

另外,為防範詐騙,人口普查局的專員都會佩戴識別證,和有條碼的背包。

在網上填寫人口普查問卷,登入http://2020census.gov,點擊網頁上的地球圖像,可以用中文填寫。

想打電話用中文填寫問卷,就可以致電:1(844)391-2020。

今年人口普查問卷的截止日期都延遲到10月31日。

