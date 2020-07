【KTSF】

加州州長紐森宣佈,將按計劃明年提高全州的最低工資。

由明年元旦開始,超過25人的公司員工,時薪將會升至14元,少於25人的公司員工,時薪就升至13元。

紐森發聲明指出,加州除了要抗疫之外,也要確保經濟可以復甦,提高最低工資,主要是幫助疫情期間的前線員工,包括醫護人員、超市職員和托兒服務員工等。

但是有商戶就指出,這樣會推高成本,令到更多本身在疫情面對財政困難的餐廳和商店倒閉結業。

除了最低工資之外,紐森又表示會擴大低收入家庭的稅務優惠。

