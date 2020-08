加州首次有青少年死於新型肺炎

【KTSF 吳宇斌報導】

加州衛生部周五公佈州內第一宗青少年染疫死亡個案。

加州衛生部周五下午公佈首宗新型肺炎青少年死亡個案,根據《舊金山紀事報》報導,死者為中谷Fresno縣居民,年齡為12歲至17歲,基於病患的個人私隱,當局沒有公佈死者其他信息,州公共衛生部指死者生前有其他疾病。

州府也公佈了幾個疫情數字,加州本週7天平均新增確診數字為每日8,322宗,比起上週每日9,881宗有所回落,目前加州累計確診個案超過493,000宗,染疫死亡人數達9,005人。

截止周五,州府的監察名單有37個縣,灣區全部縣都上榜,名單上的縣都需要關閉所有室內活動。

中半島San Mateo縣在本週三被列入監察名單,縣內髮廊、美甲店、健身房等周六起要關閉,而早前州長紐森允許髮廊進行戶外經營。

周五東灣Contra Costa縣衛生部呼籲民眾幫忙減緩病毒傳播。

Contra Costa縣衛生官員稱,該縣周四單日最多死亡個案,有7人死於新型肺炎,其中6個是由社區傳播感染,所有人都需要戴口罩,所有人需要有社交距離,所有人需要去做檢測,勤洗手,如果病了就不要外出。

當局表示會增加縣內檢測點,尤其是在Richmond市,當局還增加酒店房間,給無法在家中保持社交距離的人進行隔離檢疫。

縣衛生局同時開展一個青少年新冠病毒教育計劃,會訓練一批青少年通過社交媒體,向同輩宣揚抗疫信息。

南舊金山警方公佈,將會在周六8月1日開始,重新對停車法規進行執法,包括路上停車咪錶和洗街等,民眾出行停車時,要留意洗街以及停車的標示。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。