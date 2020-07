【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司雖然在疫情期間,旗下的蘋果店一度關閉,但錄得強勁的季度盈利,季度收益上升11%,有近600億元。

收益大約四成半是來自iPhone的銷售,iPad和Mac電腦各佔超過11%。

蘋果並且宣布在8月31日分拆股票,將1股分拆為4股,今次是蘋果公司歷來第5次分拆股票,同時在8月中派發現金股息,每股0.82元。

