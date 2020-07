【KTSF 張麗月報導】

網購龍頭Amazon的業績超出市場預期,Amazon已花費超過40億元在抗疫措施方面,並承諾再額外花費超過20億元,繼續深度清潔貨倉等設施,以及提高員工的薪酬。

Amazon也提到在第二季消費需求持續強勁,特別是Prime會員的訂戶,其中雜貨最搶手,但雜貨並非公司利潤最高的產品。

Amazon為了應對激增的需求,要投資超過90億元在物流方面。

