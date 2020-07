共和黨眾議員正式提出《防止台灣遭侵略法案》

【有線新聞】

美國有眾議員提出《防止台灣遭侵略法案》,授權白宮在北京攻台時,可以動武保護台灣,以加強美國對台灣的承諾。藉以警告北京政府,不能以對待香港的方式對待台灣。

美國眾議院外交事務委員會亞太事務小組主席約霍提出的《防止台灣遭侵略法案》,在三種情況下給予美國總統有限國防授權,動用武力保衛台灣。包括大陸派兵攻擊台灣、進入台灣範圍、或危害台灣軍隊、民眾的生命。

法案也建議舉行美台聯合軍演及安全對話,建議台灣增加防衛開支,及與美國在網絡安全方面合作。

又鼓勵美國總統或國務卿訪台,與台灣的總統會面。及邀請台灣的總統到美國出席國會聯席會議。法案文本亦重申,美國要求北京政府正式宣布放棄武統台灣。

約霍說大陸對台灣採取多項激進行為,挑起香港、南海與中印邊境的緊張局勢。批評北京不顧國際譴責和反對,迅速地實現領土野心。又說大陸須與台灣和平商討,不能以對待香港的方式對待台灣。

而美國必須採取行動,在台灣建立一條清楚明白、大陸絕不能跨越的紅線。警告若北京選擇越界,後果自負。

同日有共和黨參議員致函貿易代表萊特希澤,要求他立即啟動與台灣商討雙邊貿易協議。指出美台經貿關係持續向好,雙邊貿易協議亦得到國會跨黨派支持。

