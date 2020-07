【KTSF】

受新型肺炎疫情觸發的經濟封鎖政策影響,美國第二季經濟大幅收縮32.9%,打破歷年的紀錄,疫情下美國上周再有多百萬人加入失業大軍。

美國新型肺炎疫情未見緩和,多個州被迫重新實施經濟封鎖政策,美國當局估計,4月至6月錄得的經濟收縮是1947年有紀錄以來最大,舊紀錄是於1958年創下,當時的經濟收縮是10%。

上周美國再有逾140萬人首次申領失業救濟,是連續第19周有超過100萬人首次申領失業救濟,在疫情於3月爆發以前,這數字從未超過70萬人。

另外,美國民眾第二季的消費開支也較去年同期大減34.6%,也是歷年最大跌幅。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。